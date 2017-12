Hunderte Weihnachtsmänner tanzen auf dem Borne-Boulevard in Palma de Mallorca

Hunderte von tanzenden Weihnachtsmännern und -frauen haben sich am Dritten Advent (17.12.) auf dem Borne-Boulevard in Palma de Mallorca auf die große Plackerei in einer Woche eingestimmt. 50 Vortänzer zeigten den Papá Noels, wie es geht, eine rot-weiße und winterlich bemützte Masse folgte der Choreografie.

Das Event BIM Noel fand bereits im dritten Jahr statt. Organisiert wird es vom Verband Line Dance Balear. Das Rathaus von Palma und die Anwohnerverbände unterstützten den Tanztreff, bei dem das Rote Kreuz Lebensmittel und Kleider für Bedürftige sammelte.

Umfrage: Weihnachten auf Mallorca - wäre das was für Sie?