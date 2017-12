Weltstar Juliette Binoche dreht Film auf Mallorca

Die französische Oscar-Preisträgerin Juliette Binoch (53) hat zusammen mit ihrem Kollegen Guillaume Canet (44) einige Drehtage auf Mallorca verbracht. Das Filmteam aus Frankreich drehte auf der Insel einige Szenen für den Film "E-Book", so der Arbeitstitel. Es handelt sich um eine Komödie, die hauptsächlich in der Verlagswelt von Paris spielt. Regie führt Olivier Assayas, der 2016 in Cannes den Preis für die beste Regie bei dem Film "Personal Shopper" gewann. Produziert wird "E-Book" von Vincent Rousseau ("Burn out").

Gedreht wurde Mittwoch (27.12.) unter anderen am Strand von S'Estanyol - gelegen direkt neben dem Naturstrand Es Trenc -, wo die Filmcrew einen Besuch von Tourismusdezernentin Paula Ginard, Wirtschaftsdezernent Cosme Bonet und Pedro Barbadillo erhielt. Barbadillo, Chef der Mallorca Film Commission, unterstützt das Projekt logistisch auf Mallorca. Tourismusdezernentin Ginard begüßte professionelle Filmdrehs wie diese ausdrücklich, sie täten der Insel gut.

Binoche hatte 1996 in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle der Hana in "Der englische Patient" einen Oscar gewonnen. Für ihre Rolle in "Chocolat" war sie im Jahr 2000 ebenfalls für einen Oscar nominiert.

Ihr Kollege bei den Dreharbeiten auf Mallorca, Guillaume Canet, war von 2001 bis zum Jahr 2006 mit der deutsch-amerikanische Schauspielerin Diane Kruger verheiratet. /lk