Rückblick: So war das Jahr 2017 auf Mallorca

Die Festnahme des Megapark-Besitzers Bartolomé Cursach im Februar, das Chaos bei den Mallorca-Flügen nach dem Ende von Air Berlin und Niki oder Demonstrationen wegen zu vieler Urlauber auf der Insel - all das und noch viel mehr bewegte die Gemüter auf Mallorca während des Jahres 2017.

Auch die Ermittlungen zur sogenannten Durchfall-Masche der britischen Touristen, der Streik der Taxifahrer am Flughafen und das Hick-Hack um die Ferienvermietung auf Mallorca sorgten für Schlagzeilen in den vergangenen zwölf Monaten.

