Lotterie am Dreikönigstag: Am 6. Januar kommt "El Niño"

Nach der Lotterie ist vor der Lotterie. Das gilt in der Weihnachtszeit zumindest auf Mallorca und im restlichen Spanien. Wer bei der Ziehung der Weihnachtslotterie am 22. Dezember keinen Preis abbekommen hat, kann sein Glück noch einmal bei "El Niño" versuchen. Die am Dreikönigstag (Samstag, 6.1., ab 12 Uhr) live im Fernsehen und Radio übertragene Lotto-Ziehung ist zwar nicht ganz so bekannt, wie die inzwischen weltweit beliebte „Lotería de Navidad", wird aber trotzdem wie ein Krimi verfolgt.

Das Prinzip ist sehr ähnlich und immer mehr Spanier setzen inzwischen auf beide Ziehungen. Die MZ berichtet über die Gewinnzahlen und die – hoffentlich auch auf der Insel – jubelnden Glückspilze. /tg