Mallorca im TV: Auf ein Neues mit "Good bye Deutschland"

Jens Büchner am Strand von Cala Millor.

Jens Büchner am Strand von Cala Millor. Foto: Facebook

In der ersten neuen Folge der Kult-Auswandererserie im Jahr 2018 steht am Montag (8.1.) ab 20.15 Uhr bei Vox wie üblich Mallorca im Vordergrund. Erzählt wird unter anderem, wie es Jens Büchner und seiner Familie in den vergangenen Monaten ergangen ist. Unter anderem musste er damit klarkommen, dass seine zwölfjährige Tochter von einem Fremden belästigt wurde.

Derweil haben sich die Fitnessstudiobetreiber Caro und Andreas Robens ein neues Projekt in den Kopf gesetzt: Beide wollen unter die Wirte gehen und ein Fastfood-Lokal für Fitness-Bewusste eröffnen. Ebenfalls im kulinarischen Bereich tätig sind Angela und Gennaro de Rosa aus Heidelberg: Dem Ehepaar schwebt ein Fashion-Café auf der Insel vor.

Und dann ist da noch Patrizia Polonski aus München: Die Bayerin betreibt eine Modeboutique auf Ibiza. Doch sie macht kaum Umsatz. /it