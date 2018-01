"Goodbye Deutschland": Neues von den Vox-Auswanderern auf Mallorca

Die zweite Folge der neuen Staffel von "Goodbye Deutschland" gewährt am Montagabend (15.1.) ab 20.15 Uhr erneut Einblicke in das turbulente Privatleben von Jens und Daniela Büchner. Jens hat einen Familienrat einberufen. Der Grund: Zuhause geht es drunter und drüber. Er ist oft weg, die Zwillinge schreien, Dani kann nicht schlafen, die Teenies pubertieren, Joelina wird bald 18, heißt es in einer Sender-Information.

Auch von Caro und ihrem Lebensgefährten Andreas Robens, zwei weiteren Insel-Auswanderern, hat Vox Neuigkeiten zu berichten: Nach der Unterzeichnung eines Mietvertrages für ein Restaurant unterzieht sich die Bodybuilderin in Palma einer Schönheitsoperation.

Zudem geht es in der Folge um das Leben des Milchtechnologen Sven und seiner Freundin Anjima auf Mallorca. Aus der Geschäftsidee, einen Deko-Laden aufzumachen, wurde nichts. Außerdem nervt den Mann aus Eckernförde die Fremdgeherei seiner besseren Hälfte.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind ein weiteres Paar, um das es in der Sendung geht: Um schwanger zu werden, ließ sich die Brandenburgerin künstlich befruchten. Ihr Partner ist derweil schwer erkrankt. /it