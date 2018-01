Mallorca im TV: "Wandern, Wein und Mandelblüte"

Um 18.50 Uhr geht es am heutigen Dienstag (23.1.) im hessischen Fernsehen um Mallorca in der Nebensaison. "Wandern, Wein und Mandelblüte" heißt der Dokumentarfilm von Dagmar Hase und Monika Birk.

Geschildert werden Spaziergänge entlang der Felder und ein Besuch in einer kleinen Fabrik, die aus den Mandelblüten Parfüm herstellt. Es geht auch nach Sóller und in die Hafenbucht von Port de Sóller. Der Rote Blitz kommt ebenfalls zu Ehren. Bei einer Wandertour führt die Reise nach Pollença und im Rahmen einer Mietwagentour nach Andratx und Deià. /it