Die Insel im TV: "Achtung Kontrolle: Einsatz auf Mallorca!"

In der neuen Folge der Kabel-1-Sendereihe kommt an diesem Freitag (2.2.) ab 18.55 Uhr mal wieder auch Mallorca vor: Die deutsche Insel-Tierärztin Isabel Levy kümmert sich zu Hause um Schäferhündin Ayla, die offene Wunden an ihren Pfoten hat.

Ein weiteres Thema ist ein Tuning-Treffen von VW-Fans am schönen Wörthersee in Österreich. /it