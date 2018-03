TV-Tipp: Hausbesetzer auf Mallorca

Durch die MZ-Berichterstattung über den Fall des Deutschen Frank Zingelmann, dessen Haus an der Playa de Palma in festen Händen von Hausbesetzern ist, ist auch das Team von "Spiegel TV" auf das Thema aufmerksam geworden. Am Sonntag (4.3.) beschäftigt sich die investigative Sendung deshalb mit Hausbesetzung auf Mallorca.

Wie MZ erfuhr, drehte das Team Anfang der Woche sowohl in Hamburg, wo Zingelmann als Steuerberater arbeitet, als auch an zahlreichen Orten auf Mallorca. Unter anderem statteten die Reporter auch den Besetzern in Zingelnmanns Chalet an der Playa de Palma einen Besuch ab, holten sie vor die Kamera – und machten sich damit nicht nur Freunde...

"Spiegel TV" über Hausbesetzung auf Mallorca wird am Sonntagabend (4.3.) von 21.55 Uhr bis 22.55 Uhr auf RTL zu sehen sein. /somo



Service: Wie schützt man sich vor Hausbesetzern?