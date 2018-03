TV-Tipp: "Ein Sommer auf Mallorca"

Die Premiere steht bevor: Der im Herbst auf der Insel gedrehte Herzschmerz-Film "Ein Sommer auf Mallorca" wird am Sonntagabend (4.3.) um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt.

Es geht in dem von Ariane Krampe produzierten Streifen von Regisseur Florian Gärtner um Folgendes: Vicky (Katharina Müller-Elmau) reist auf die Sonneninsel, um sich dort von ihrem Noch-Ehemann (Christoph M. Ohrt) scheiden zu lassen. Doch plötzlich scheint es, als würde aus ihrem "Scheidungstrip" mehr als nur "Ein Sommer auf Mallorca" werden, denn ein Spanier (Gregory Waldis) tritt in das Leben der Frau. /it

