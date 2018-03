Mallorca im TV: Noch mehr Insel-Auswanderer bei "Goodbye Deutschland"

Thomas Maier macht in Pool-Überdachungen.

Wie ergeht es den Vox-Auswanderern auf Mallorca? Am Montagabend (5.3.) um 20.15 Uhr werden die Zuschauer mit taufrischen Informationen gefüttert.

Da wären zunächst Thomas Maier aus Gärtringen bei Stuttgart. Der Schlosser hat eine pfiffige Idee, wie es in der Programmankündigung heißt: Er will Finca-Besitzern Pool-Überdachungen auf der Insel verhökern. Ihm geht dabei seine Frau Isabell zur Hand.

Und dann ist da der unvermeidbare Jens Büchner. Er hat sich in den Kopf gesetzt, in Cala Millor ein Fan-Café zu eröffnen. Doch die Investitionen schießen in die Höhe.

Zwei weitere Auswanderer sind Sandra Scheack und Gregor Biewendt. Sie sind Opfer der Blase auf dem Mietmarkt von Mallorca. Sandra ist in einem Reisebüro tätig, Gregor versucht sich mit einem eigenen Fisch-Spa. Beide haben einen großen Traum: Sie wollen ein Eigenheim haben. Doch dafür müssen sie sich Geld ausleihen, was kein leichtes Unterfangen ist.

Und dann wäre da noch Hobby-Boxerin Nina Weis. Sie hatte sich ehedem zur Fremdsprachen-Korrespondentin ausbilden lassen und wollte Model und TV-Moderatorin werden. Doch das klappte nicht so recht. /it