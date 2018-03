Mallorquiner knackt Burger-Challenge in Cala Ratjada

Der Magen von Jaume Joan Cantallops Bennassar hält so einiges aus. Der Mann aus Sa Pobla hat am Samstag (3.3.) die Burger-Challenge von der Cafetería Castellet in Cala Ratjada im Osten von Mallorca gewonnen. Der Fitness-Coach verschlang zwei Kilo Hamburger und 650 Gramm Pommes in 37 Minuten.

Diese Aufgabe lockte selbst Wettesser vom Festland an: Wer es schafft, das figurzerstörende Menü in weniger als 45 Minuten zu verspeisen, isst gratis und erhält obendrauf 300 Euro Preisgeld. 56 Teilnehmer haben sich in den vergangenen zwei Jahren vergeblich versucht.

"Ist doch ganz einfach", meinte Jaume Joan Cantallops Bennassar, nachdem er seinen Teller nach 37 Minuten leergefuttert hatte. Der schwierigste Punkt sei gewesen, als sein Magen beim Verdauen des Burgerbrötchens zugemacht hätte. Immerhin hatte er mit 500 Gramm Brot zu kämpfen.

Nach der Challenge hatte der Mallorquiner seinen Appetit nicht verloren und aß seelenruhig einen Schokoriegel und fragte nach einem weiteren Nachtisch. Der Fitness-Coach bereitet sich gerade auf einen Bodybuilder-Wettbewerb vor und isst nach eigenen Angaben 15.000 bis 16.000 Kalorien am Tag.

Auch nach dem Sieg des Mallorquiners geht die Challenge weiter. Wer es schafft, den Burger zu essen, erhält das 30 Euro teure Menü gratis, Die 300 Euro Preisgeld gibt es nur noch, wenn die Zeit von Jaume Joan Cantallops Bennassar unterboten wird. /rp