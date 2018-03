Österreicher dominieren Rally Clásico 2018 auf Mallorca

Sie waren zum ersten Mal dabei und sicherten sich gleich den Sieg in der schnellsten Kategorie: Kris Rosenberg und Christina Ettel setzten sich in ihrem Porsche 911 aus dem Jahr 1981 von Anfang an die Spitze der Rennfahrer der Rally Clásico und konnten auch auf der letzten Etappe am Samstag nicht eingeholt werden. Steve Pérez und Andrew Bull holten mit ihrem Lancia Stratos (1974) den zweiten Platz. Seb Pérez und Paul Spooner fuhren mit ihrem MK2 Escort Pinto (1976) auf den dritten Platz.

Das mallorquinische Favoriten-Team Gliana und Flores musste am zweiten Tag ausscheiden, nachdem der Motor des Ford Escord aus dem Jahr 1976 versagte. Auch das mallorquinische Team Fluxá und Martorell musste am zweiten Tag aufgeben, nachdem ihnen ihr Mitsubishi Lancer (1981) Probleme bereitete.

Der Vorjahressieger beim Zeitfahren, Stefan Oberdörster, war in diesem Jahr zum ersten Mal seit elf Jahren nicht dabei, der Porsche des Deutschen ist nicht rechtzeitig fertig geworden.

In der sogenannten "Regulären Kategorie", wo es darum ging, eine von der Rennleitung vorgegebene Zeit abzufahren, siegten der Belgier Philip Vlieghe zusammen mit seinem Co-Piloten Filpp Deplancke im Porsche 911 Carrera 3.2 aus dem Jahr 1983, nachdem sie sich ein spannendes Duell mit den Mallorquinern Jaime Carbonell und Toni Magraner geliefert hatten, die in einem feuerroten Scirocco aus dem Jahr 1976 unterwegs waren.

Die Siegesfeier fand am Sonnabend (10.3.) in Puerto Portals statt, wo auch das Fahrerlager war. /lk