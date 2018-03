Stephen Hawking verbrachte als Kind Frühling auf Mallorca

Ein kleiner Physiker auf Mallorca: Stephen Hawking (li.) mit William Graves in Deià.

Es war das Jahr 1950. Und Stephen Hawking war acht Jahre alt. Der später weltbekannte Physiker, der am Mittwoch (14.3.) verstorben ist, kam mit seiner Mutter Isobel, einer Wirtschaftswissenschaftlerin, sowie seinen Schwestern Mary und Phillipa nach Mallorca.

Der Vater, der Tropenmediziner Frank Hawking, war auf einer Mission in Afrika. Und so beschloss Isobel, mit ihren Kindern ihre Freundin Beryl Pritchard zu besuchen, die mit dem berühmten britischen Autor Robert Graves verheiratet war und in Deià lebte.

Auch die Familie Hawking mietete ein Haus im Tramuntana-Dorf, und der kleine Stephen bekam zusammen mit dem Graves-Sohn William Privatunterricht beim selben Lehrer, dem Poeten W.S. Merwin.