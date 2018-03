Fünf Sterneköche an einem Abend auf Mallorca erleben

Grégory Goulot, Chefkoch des Park Hyatt und Gastgeber, und fünf Sterneköche mit insgesamt sechs Sternen als Gastköche. Dazu maximal 120 Personen, die nicht nur die feinen Gerichte essen, sondern auch die dazu gereichten erlesenen Getränke genießen dürfen. Das sind die wichtigsten Komponenten des diesjährigen Grand Gourmet Awards, der am Samstag, den 7. April mit der Mallorca Zeitung als Medienpartner im Luxushotel Park Hyatt Resort bei Canyamel stattfindet.

Erleben wird man neben der Kochkunst des Teams vom Park Hyatt Hotel auch Kreatio­nen des Zwei-Sterne-Kochs Fernando P. Arel­lano vom Zaranda in Es Capdellà, von Andreu Genestra vom gleichnamigen Restaurant bei Capdepera, Marc Fosh vom gleichnamigen Restaurant in Palma, Adrián Quetglas vom gleichnamigen Restaurant in Palma und Tomeu Caldentey vom Bou in Sa Coma.

Der diesjährige Preisträger ist bereits ermittelt und wird an dem Abend bekannt gegeben. Dafür wurden Benotungen von Restaurantführern und Bewertungsportalen in einer gemeinsamen Werteskala erfasst. Daraus ergibt sich, wer in diesem Jahr Grand-Gourmet-Koch der Insel wird. Als Favorit gilt der einzige Zwei-Sterne-Koch der Insel, Fernando P. Arellano.

Begonnen hat alles in Hamburg 1999. Dort sitzt der Veranstalter Andreas Dietz, der den Preis in mehreren deutschen Bundesländern ausrichtet – und eben auch auf Mallorca, wo der Event „alle drei Jahre stattfindet, bislang in den Fünf-Sterne-Hotels Castillo Son Vida, St. Regis Mardavall und dem Castell Son Claret", so Dietz.

Der exklusive Abend kostet 186 Euro pro Person. Darin enthalten ist der Champagner-Empfang, das Gala-Menü mit allen Getränken, ein Dessert-Buffet und ein Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik. Wer sein Haupt nach Speis und Trank luxuriös betten möchte, dem empfiehlt sich das Arrangement für zwei Personen: Gala-Abend plus Übernachtung und Frühstück für 500 Euro im Park Hyatt Mallorca. Anmeldungen per Telefon: 871-81 1234 oder E-Mail: mallorca.park@hyatt.com



So sind Sie mit dabei

Die Mallorca Zeitung verlost ein Übernachtungs-Paket für zwei Personen plus zwei Tickets unter allen Teilnehmern, die uns ein aktuelles Gericht der teilnehmenden Köche nennen können. Schreiben Sie uns bis zum 22.3. an mallorcazeitung@epi.es, Betreff: Gourmet Preis).