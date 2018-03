Die Gebrüder Grimm bringen Mallorca zum Lachen

Sechs Jahre ist es her, dass Markus und Michael Grimm, untereinander nicht verwandt, aber beide Nachfahren von Jacob und Wilhelm, unter dem Namen „Grimm trifft Grimm" ihre erste CD mit Märchen der berühmten Gebrüder einspielten. Es folgte eine viel beklatschte Tour, die sie 2013 auch nach Mallorca führte.

Nun sind die neuen Grimms wieder da. Mit neuer CD und neuen Geschichten kommt die Tour „Es war einmal€ und ist nun wieder" auf die Insel. Am 6.4. gibt es einen Auftritt in der Kulturfinca Son Bauló, einen Tag später in der Finca Can Corem bei Campos. „Wir erzählen die Geschichte, wie die Gebrüder Grimm sich auf die Suche nach Märchen für ihr zweites Buch machen", sagt Markus Grimm, der 2004 als Sieger der Sendung „Popstars" und Mitglied der Band Nu Pagadi deutschlandweit bekannt wurde. Sein Kompagnon Michael war in den 90er-Jahren einige Jahre lang Bassist der NDW-Band Extrabreit.

Welche Märchen in der neuen Show genau vorkommen werden, möchte er nicht verraten. Ein Unterschied zum ersten Programm sei aber, dass die Songs nicht nur schnipselweise, sondern als komplette Lieder aufgenommen wurden. Darunter sind Vertonungen von „Der Froschkönig", „Hänsel und Gretel", „Der Hase und der Igel" oder auch „Frau Holle". Musikalisch werden emotionsreiche Melodien mit breiten Keyboards und Akustikgitarre geboten. In den Liedern werden – wie schon bei der ersten CD – für Märchen typische Werte wie Freundschaft, Liebe, Mut und Familie vertreten.

Und eine weitere Tradition wird fortgeführt: Das Publikum ist zum Mitmachen aufgefordert. „Wir stellen immer wieder kleine Aufgaben und Rätsel, die die Zuschauer lösen müssen", so Grimm. Aus den Beiträgen des Publikums entwickeln sich neue Geschichtsstränge, sodass kein Abend mit den Märchenonkeln gleich ist. „Wir wollen, dass die Zuschauer mit uns zusammen auf eine Reise gehen", sagt Grimm.

Vor allem aber soll gelacht werden. Der Begleittext zum Programm verspricht einen „Comedy-Abend für die ganze Familie".

Grimm trifft Grimm, Es war einmal - und ist jetzt wieder, 6.4. Kulturfinca Son Bauló, ab 18 Uhr, Karten unter Tel.: 971-52 42 06, 7.4. Can Corem, Camí de Can Corem, km 2,7, ab 19 Uhr, Karten unter Tel.: 647-98 89 85, Eintritt jeweils 10 Euro (Kinder unter 14 Jahren), 18 Euro (Erwachsene), Informationen unter www.grimmtrifftgrimm.de