Rührendes Video wirbt für Tieradoption auf Mallorca

"Adoptiere. Lebe." Unter dem Motto hat die balearische Landesregierung jetzt eine Kampagne gestartet, die für die Adoption von Tieren aus Auffanglagern auf Mallorca wirbt. In den sozialen Netzwerken sorgt sie für viel Aufsehen.

Vor allem das rührende Video, das die Geschichte eines Hundes erzählt, scheint vielen Internet-Usern zu gefallen. Bereits in den ersten 1.400 Stunden wurde es 140.000 Mal bei Youtube geklickt. Auf Facebook erreichte die Kampagne mehr als 320.000 Personen, das Video wurde 230.000 Mal angeschaut.

Kein Wunder: Die Aufnahmen sind nicht nur technisch professionell, sondern gehen auch ans Herz. Statt eines typischen Werbevideos, in dem nur die guten Seiten mit dem "besten Freund des Menschen" zu sehen sind, werden auch Situationen nachgespielt, in denen Bello mal nicht so will wie Frauchen oder Herrchen – oder spontan die Wohnung verwüstet. "Ein Tier zu adoptieren hilft dir, die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu wertschätzen. Du nimmst in Kauf, dass dein Ball jetzt sein Lieblingsspielzeug ist", steht über dem Foto eines zerfetzten Tennisballs. Der Text im Video ist angelehnt an ein Gedicht der Poetin Elvira Sastre. Auch sie erhielt bereits mehr als 13.300 neue Follower auf Twitter.

Die Tierheime auf Mallorca sind voll. Jeden Tag werden Statistiken zu folge zehn Hunde auf den Balearen ausgesetzt. Mehr Informationen zur Adoption gibt es hier. /somo