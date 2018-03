Mallorca im TV: Wird der Windschutz Maschmeyer überzeugen?

Auch in der neuen Gründershow von Carsten Maschmeyer (ehemaliger Juror bei "Höhle der Löwen") darf das Thema Mallorca nicht fehlen. Denn am Strand der Insel kam Anja Jäger auf die Idee, einen neuen Windschutz für Sonnenliegen zu produzieren. In der Start-up-Show soll sie ein Experten-Team von ihrer Geschäftsidee überzeugen.

Bei "Start Up!" müssen Kandidaten ihren Unternehmergeist unter Beweis stellen. Die Gewinner bekommen ihr Projekt nicht nur finanziert. Maschmeyer steht ihnen zudem als Mentor zur Seite. Ausgestrahlt wird die kommende Episode am Mittwoch (28.3.) ab 20.15 Uhr. auf Sat.1. /tg