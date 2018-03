Ostern gibt es was für Augen, Ohren und den Mund

Premieren-Lesung mit dem Mallorca-Krimi von Christina Gruber



Ein originelles Ermittlerpaar, ein charmanter Polizeiinspektor mit einem Händchen für gute Küche, zwei Mordfälle – und ganz viel Mallorca. „Mandelblütenmord" heißt der Krimi von Christina Gruber, der Ende vergangenen Jahres einen von der Mallorca Zeitung, dem Emons Verlag und der Verlagsagentur Lianne Kolf ausgeschriebenen Wettbewerb gewann. Seit dem 15.3. ist das Buch im Handel (10,90 Euro). Im Club der Mallorca Zeitung liest die Autorin am Freitag (6.4.) erstmals öffentlich daraus. Los geht's um 18 Uhr der Club der Mallorca Zeitung (C/. Puerto Rico, 15) in Palma. Der Eintritt ist frei, und ein Gläschen Wein und ein Häppchen gibt es obendrein. Mord und Tapas halt.



Musik und Märchen zum Mitmachen in Lloret und Campos



„Es war einmal und ist nun wieder", heißt die aktuelle Tour von Markus und Michael Grimm. Beide sind Nachfahren der Gebrüder Grimm, ja, die mit den Märchen. Die Grimms bieten für junge und jung gebliebene Menschen eine musikalische Mitmachshow, die augenzwinkernd auf den alten Erzählungen beruht. Am 6.4. in der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre (19 Uhr, ab 17 Uhr Buffet auf Vorbestellung 22 Euro, Tel.: 971-52 42 06) und am 7.4. in Can Corem bei Campos (19 Uhr, Tel.: 647-98 89 85). Eintritt in beiden Fällen: 10 Euro Kinder, 18 Euro Erwachsene.



Konzert mit der Sopranistin Patricia Holtzmann auf der Kulturfinca



Die Kulturfinca Son Bauló verbindet an Ostern wieder einmal Kunstgenuss mit gutem Essen. Am Montag (2.4.) gastiert in Lloret de Vistalegre die US-amerikanische Sopranistin Patricia Holtzmann gemeinsam mit dem Duo Soniante, bestehend aus der Violinistin Teresa Alda aus Taiwan und dem Berliner Pianisten Malte Darko. Holtzmann, die in St. Louis geboren wurde, arbeitet in Berlin als Gesangs­lehrerin. Sie sang bereits während ihres Studiums in New York mehrere Sopranpartien in Opernproduktionen. Nach ihrem Abschluss kam Holtzmann nach Deutschland, wo sie zwölf Jahre lang Engagements an verschiedenen Theatern hatte. Vor dem Konzert (18 Euro), das um 13 Uhr beginnt, gibt es die Möglichkeit, sich ab 11.30 Uhr bei einem Brunch-Buffet zu stärken (22 Euro).



Tom Boston zeigt seine Kunst der frechen Figuren in der Galerie Mensing



Bei der Kunst des Kölners Tom Boston kann sich schon einmal ein Grinsen aufs Gesicht schleichen. Boston macht aus Comic-Figuren Kunst, er fertigt Collagen an, zum Beispiel von Homer Simpson, der sich einem dreidimensionalen Donut entgegenstreckt. Die Galerie Mensing zeigt seine Pop-&-Comic-Art zusammen mit Werken weiterer Künstler wie Romero Britto, Charles Fazzino, Luigi Rocca und Craig Alan ebenso wie von Christiaan Lieverse, Bram Reijnders und Patrick Rubinstein. Die Vernissage zur Ausstellung „Tom Boston & Friends", bei der auch der Künstler anwesend sein wird, findet statt am Dienstag (3.4.) von 11.30 bis 20 Uhr. Galerie Mensing Palma, Carrer Colón, 8E Palma.



Fünf Sterneköche im Park Hyatt treffen



Auch am ersten Wochenende nach Ostern kann man es sich gutgehen lassen, zum Beispiel beim diesjährigen Grand Gourmet Award am Samstag, den 7. April, im Park-Hyatt-Hotel in Canyamel (siehe auch Restaurant-Tipp S. 40). Maximal 120 Personen können ab 18 Uhr und nach einem Empfang mit Billecart-Salmon Champagner Rosé die Gerichte genießen, die von insgesamt fünf Sterneköchen zubereitet werden. Die Mallorca Zeitung hat als offizieller Medienpartner den Eintritt für zwei Personen samt Übernachtung im Park Hyatt Resort verlost, gewonnen hat Leserin Karin Saffe, herzlichen Glückwunsch und bon profit! Am Abend selbst gibt es weitere Preise zu gewinnen: Hapag Lloyd Cruises verlost eine Reise mit der „MS Europa" von Piräus nach Mallorca (Mykonos, Santorin, Valletta) im Wert von 11.000 Euro. Tickets für den Gourmet Preis Mallorca 2018 erhalten Sie ab 186 Euro exklusiv im Park Hyatt Mallorca, Tel: 871-81 12 34, E-Mail: mallorca.park@hyatt.com