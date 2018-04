Til Schweiger und Nick Nolte auf den Spuren von "Honig im Kopf" auf Mallorca

Dieses Foto von Nick Nolte, Bashkim Osmani und Til Schweiger postete das Ritzi am Sonntag (1.4.)

Dieses Foto von Nick Nolte, Bashkim Osmani und Til Schweiger postete das Ritzi am Sonntag (1.4.) Foto: Ritzi

Til Schweiger hat schon die erste Version des Drehbuchs von "Honig im Kopf" auf Mallorca geschrieben, den Film hier geschnitten und ihn 2014 zum erstem Mal einem kleinen Publikum im CineCiutat vorgeführt. Warum dann nicht auch mit dem neuen Hauptdarsteller der US-Neuverfilmung, Nick Nolte, zu einer Stippvisite auf die Insel kommen?

Der deutsche Schauspieler und Regisseur hat am Sonntag (1.4.) zusammen mit dem Hollywood-Star Nick Nolte das Ritzi in Puerto Portals besucht. Das Restaurant postete ein Foto von Til Schweiger, Nick Nolte und dem Unternehmer Bashkim Osmani. Schaut man in Schweigers und Noltes sonnengebräunte Gesichter könnte man vermuten, dass die beiden schon einige Tage auf der Insel sind.

Im März hatte Schweigers Management per Instagram bekannt gegeben, dass die Neuverfilmung mit Nick Nolte, Matt Dillon und Emily Mortimer verwirklicht werden soll. Ein erstes Treffen zwischen Nolte und Schweiger hat daraufhin in Berlin stattgefunden. Schweiger wird wie schon bei der deutschen Version die Regie übernehmen.

Der Schauspieler hat seit 2013 eine Finca auf Mallorca, hier habe er auch die Inspiration zu dem erfolgreichsten Kinofilm des Jahrea 2014 mit Didi Hallervorden in der Hauptrolle gehabt. In der Tragigkomödie erkrankt Amandus Rosenbach (Didi Hallervorden) an Alzheimer und zeichnet dessen Leidensweg humorvoll nach.



