Bei Anja Lerch darf man ruhig mitsingen

Der Lions Club Palma präsentiert eine bärenstarke Sängerin: Am 14. April tritt Anja Lerch im Shamrock auf. Die Gewinnerin von „Voice of Germany 2013" präsentiert „Kulthits der letzten 60 Jahre". Der Clou: Die Duisburgerin singt nicht allein. Anja Lerch veranstaltet regelmäßig Mitsing-Partys. Dabei führt sie das Publikum an die Lieder heran, die Texte gibt es auf einer Leinwand zu lesen, und am Ende singen alle wie aus einer Kehle mit. Ab 23 Uhr findet das normale Shamrock-Programm statt.

Die Veranstaltung dient einem guten Zweck: Alle Erlöse fließen zu 100 Prozent in das Lebensmittelprojekt „ Comida para todos" (Essen für alle) des Lions Clubs. Damit werden bis zu 1.500 Menschen auf Mallorca kostenlos mit frischen Lebensmitteln versorgt. Fast eine Tonne frisches Gemüse und Obst werden täglich verteilt. Eigenen Aussagen zufolge ist es eines der größten Lions-Projekte dieser Art in Spanien.

Anja Lerch am 14. April ab 19.30 Uhr im Shamrock am Paseo Maritimo in Palma. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 40 Euro, an der Abendkasse 45 Euro, inklusive Welcome Drink, Getränke und Fingerfood. Kartenvorverkauf: Tel.: 679-81 34 47 oder singen@lionsclubpalma.com