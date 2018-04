TV-Tipp: Tim Mälzer kocht auf Mallorca

Am Samstag (14.4.) strahlt der NDR den zweiten Teil seiner vierteiligen Serie "Mälzer kocht auf Mallorca" aus. Am zweiten Tag seiner kulinarischen Mallorca-Rundreise gewährt der Fernsehkoch Tim Mälzer wieder Einblicke in sein ganz persönliches Inselleben und besucht mallorquinische Freunde.

"P'amb Oli"-Meister Juan schaut er bei der Zubereitung seines berühmten "Tomatenbrots mit Olivenöl" über die Schulter und bereitet im Gegenzug für ihn und seine Familie ein geschmortes Kaninchen zu. Zum Nachtisch serviert er Mandelkuchen und Orangenkompott.

"Mälzer kocht auf Mallorca", am Samstag, 14.4., um 17.35 Uhr im NDR.