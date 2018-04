TV-Tipp: So lecker ist Mallorca

Mallorca im TV: Am Samstag (28.4.) ist im NDR der letzte Teil der Serie "Mälzer kocht auf Mallorca" zu sehen. Auch am letzten Tag seiner Mallorca-Rundreise widmet sich der bekannte Koch Tim Mälzer ganz den regionalen Spezialitäten. Der Hamburger besucht ein Weingut, auf dem er vom Winzer in manches Geheimnis der Weinherstellung eingeweiht wird.

Danach besucht Tim Mälzer seine mallorquinische Freundin Maria. Sie betreibt auf der Baleareninsel ein Slow-Food-Restaurant, ganz das Gegenteil vom hektischen Fast Food. Gemeinsam kochen die beiden die Spezialität der Insel, den deftigen Eintopf sopa mallorquina. Dazu gibt es eine coca, die mallorquinische Version der Pizza Romana.

"Mälzer kocht auf Mallorca" wird am Samstagnachmittag (28.4.) um 17.35 Uhr im NDR ausgestrahlt. /somo