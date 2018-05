TV-Tipp: Tausche Rhein gegen Mittelmeer

Die Sonne im Gesicht und dabei das Rheinland im Herzen behalten. Das ist der Traum von vielen Auswanderern, die Nordrhein-Westfalen verlassen, um auf der Insel Mallorca zu leben und zu arbeiten. Filmemacher Markus Kéry hat sie im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR) begleitet. Die Sendung wird am Donnerstag (10.5., ab 18 Uhr) ausgestrahlt.

Zum Inhalt: Skipper Lars Liewaldt (44) war der Rhein nicht tief genug. Der Weltenbummler macht auf dem Mittelmeer Segeltörns mit Touristen. Kathi Krapp (18) aus Korschenbroich jobbt nach dem Abi beim deutschsprachigen Radiosender "Inselradio Mallorca". Der Kölner Pianist Bernd Speier (48) spielte früher im "Senftöpfchen" oder der "Comedia". Heute unterhält er Pauschal-Urlauber in Luxushotels.

Kéry trifft diese Rheinländer in 1.700 Kilometer Entfernung von ihrer Heimat. Haben sich ihre Träume erfüllt? Wie funktioniert das Zusammenleben mit den Insulanern? Was vermissen sie? Und warum kommen so viele Auswanderer wieder zurück? Auch Mallorca-Kenner wie "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi, WDR2-Moderator Jürgen Meyer und Ex-"Culcha Candela"-Sänger Larsito kommen zu Wort. /tg