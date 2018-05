Die Piraten fallen wieder über Sóller her

Noch ist es alles Vorgeplänkel, was in diesen Stunden in Sóller im Nordwesten von Mallorca steigt. Konzerte, Autoausstellungen, Marktstände und mehr deuten darauf hin, dass am Montag wieder das Spektakel Moros y Cristianos ansteht, bei dem eine Piratenlandung aus dem Jahr 1561 nachgespielt wird.

Los geht es mit dem Glockenschlag um 15 Uhr: Feindliche Schiffe sind gesichtet worden. Kapitän Angelats ruft die Sollerics zum Kampf gegen die Mauren auf. Um 17 Uhr starten diese den ersten Landeversuch am Strand d'en Repic im Hafen, der misslingt. Um 18.15 Uhr glückt der zweite Anlauf. Um 19.30 Uhr gibt es eine Schlacht auf der Brücke Pont d'en Barona und um 20.30 auf dem Hauptplatz in Sóller. Um 21.30 Uhr steht schließlich der Sieg der Christen über die Mauren fest, der ausgiebig gefeiert wird.

Voll werden dürfte es allemal an diesem Tag in Sóller. Um einen Kontrollverlust auf dem Hauptplatz während der Feierlichkeiten zu vermeiden, hat die Gemeinde bereits vor drei Jahren eine Zugangsbeschränkung eingeführt. „Auf den Platz lassen wir dann nur die 4.000 Mitwirkenden an dem Spektakel sowie 4.000 weitere Zuschauer", erklärt Bürgermeister Jaume Servera (Més) der MZ.

Um auf den Platz zu gelangen, müssen sich Interessierte vorher im Rathaus ein Bändchen abholen, das dann der Sicherheits­kontrolle vorgezeigt werden muss. Wer kein Bändchen mehr bekomme, der könne am Strand von Port de Sóller der Landung der Mauren zusehen. Dort dürfte es allerdings auch ziemlich voll werden.

Um sexuelle Übergriffe in einem unüberschaubaren Ambiente zu vermeiden, arbeiten die Einsatzkräfte in diesem Jahr mit 15 Walkie-Talkies, die die Balearen-Regierung dem Rathaus in Sóller für diesen Anlass überlässt. Im vergangenen Jahr hatte eine junge Frau einen Teilnehmer an den Feierlichkeiten beschuldigt, sie im Gedränge unsittlich berührt zu haben. Der Mann kam in Untersuchungshaft, wurde dann aber wieder freigelassen. Den Teilnehmern an dem Spektakel wurde diesmal eingeschärft, von Berührungen der Frauen abzusehen.