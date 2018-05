Melanie Müller brät jetzt auch Würste in Peguera

Melanie Müller grillt mit neuer Wurstbude in Peguera an

Man muss die Würstchen braten, solange die Kohlen heiß sind: Ballermann-Sängerin Melanie Müller (29) hat am Sonntag (13.5.) in Peguera eine zweite Grillmüller-Wurstbude auf Mallorca eröffnet. Ihre erste in Arenal, zwischen Balneario Nummer 7 und 8, gibt es seit April 2017.

Zur Eröffnung ihrer Zweigstelle kamen ihre Freundin Micaela Schäfer, TV-Serienstar Kalle Haverland aus Hamburg und die TV-Auswanderer Büchners ließen es sich auch nicht nehmen, eine Bratwurst vor laufenden Kameras zu essen. „Ich bin zufrieden, es sind ganz viele Gäste da, obwohl wir gar nicht so viel Werbung gemacht haben", sagte Melanie Müller.

Die Bratwürste gibt es ab 2.90 Euro, es werden auch halbe Hähnchen angeboten. Die Öffnungszeiten von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr. In der Saison bis 24:00 Uhr. /lk