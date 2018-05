Das Kaufhaus Corte Inglés in Palma de Mallorca wird ein bisschen zum KaDeWe

Wer es im Corte Inglés an der Avenida de Jaume III einmal in die Sportabteilung im fünften Stock geschafft hat, dem wird schon früher das Café mit der kleinen Terrasse und dem wunderschönen Ausblick über die Dächer von Palma auf die Kathedrale und das Meer aufgefallen sein. Für wenig Geld konnte man hier einen Kaffee trinken und fühlte sich wie ein ganz Großer.

Jetzt hat das Kaufhaus das Cafe zum Bistró gemacht, einen neuen Holzfußdoden eingezogen, die Decken erneuert und das Angebot deutlich aufgepeppt. Ein Café solo kostet immer noch 1,80 Euro, allerdings können jetzt auch Cocktails wie Mojito bestellt werden (11,25 Euro), das Steak Tatar kostet 21 Euro. "Die Fenster werden noch erneuert, damit der Ausblick noch schöner wird", sagt Antonio Sánchez, Sprecher des Cort Inglés. Ab Juni soll dienstags eine Jazz-Band ab 19 Uhr spielen.

Direkt neben dem Bistro gibt es ab sofort auch eine neue Feinkostabteilung, der Club del Gourmet, wo Spezialitäten aus aller Welt gekauft werden können. Neu ist auch eine kleine Sektbar mit Tapas, das günstigste Glas Sekt kostet 3,50 Euro. "Man kann sich aber auch eine Flasche Rotwein aussuchen, sie öffnen lassen und zum Ladenpreis kaufen", sagt Sánchez. Das gelte für alle Lebensmittel, die es dort auf 270 Quadratmeter zu kaufen gibt.

So ein ganz kleines bisschen erinnert das Konzept an das Kaufhaus KaDeWe in Berlin, wo man in den oberen Stockwerken ebenfalls in einem ausufernden Gourmet-Bereich speisen kann. /lk