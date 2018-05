Die 400 Millionen Euro teure 'Sailing Yacht A' erregt die Gemüter in Puerto Portals auf Mallorca

Manche mögen sie "umwerfend schön" finden, andere "bombastisch hässlich". Aber indifferent lässt die "Sailing Yacht A", die diese Tage in Puerto Portals gesichtet wurde niemanden. Die 143 Meter lange Megayacht gehört dem russischen Milliardär Andrei Igorewitsch Melnitschenko, einem der reichsten Männer der Welt. Rund 400 Millionen Euro soll das Schiff angeblich gekostet haben.

Bei ihrem zweiten Besuch in den Gewässern vor Mallorca kam die "Sailing Yacht A" am Donnerstagmorgen aus Cartagena angesegelt, um am Kai Puerto Portals anzulegen. Am Nachmittag lief sie aus, umrundete die mallorquinische Küste bis Cala Figuera, um gegen 17 Uhr abermals nach Puerto Portals zurückzukehren.

Die drei Masten des aus Stahl und Kohlenstofffaser erbauten Schiffes ragen 90 Meter in die Höhe. Die Segel umfassen zusammen eine Fläche von 3.700 Quadratmetern. An Bord gibt es einen Hubschrauberlandeplatz, drei Schwimmbäder und über 40 Sicherheitskameras. Allein 20 Millionen Euro soll der Magnat jährlich für die Instandhaltung der Yacht hinblättern.