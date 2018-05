Dem Blutkrebs auf Mallorca davonsegeln

Sie sind wieder gut an Land angekommen und haben eine ordentliche Portion Wind mitbekommen: Sechs ehemalige Leukämie-Patienten segelten beim José-Carrera-Yacht-Törn vor Mallorca fünf Tage lang gemeinsam zurück ins Leben – organisiert von der José Carreras Leukämie-Stiftung und der Yachtschule Mallorca.

"Alle waren begeistert, einige sind zum ersten Mal gesegelt. Die Teilnehmer sind bereits auf dem Weg zurück nach Deutschland", sagte Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung gegenüber der MZ.

Zuletzt hatte man sich vor drei Jahren auf Mallorca getroffen, schon damals war Skipper Lars Liewald von der Yachtschule Mallorca mit von der Partie: „Es ist sehr erfüllend, Menschen, die sehr viel mitgemacht haben, zu zeigen, wie schön das Leben sein kann. Diese Leukämie-Patienten haben sehr viel Mut gezeigt und sind an Bord, aber auch für mich persönlich eine Bereicherung."

"Gemeinsam segeln wir in ein neues Leben. Das ist wunderbar", freut sich Franz Bast. Der 56-jährige Architekt aus Straubing erkrankte 2011 an akuter myeloischer Leukämie (AML), hatte 2013 einen Rückfall und konnte erst durch eine Stammzellentransplantation gerettet werden. Heute engagiert sich der Vater von drei Kindern für die Leukämiehilfe Ostbayern. "Ich habe in dieser schweren Zeit soviel Unterstützung erfahren. Ich möchte etwas zurückgeben."

„Aufgeben ist keine Option. Unsere sechs Teilnehmer möchten anderen Patienten mit Leukämie oder mit einer verwandten Blutkrankheit Mut machen und zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen", sagte Gabriele Kröner.

Die José-Carreras-Leukämie-Stiftung hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten über 200 Millionen Euro an Spenden gesammelt und damit unter anderem die medizinische Forschung unterstützt.

