GZSZ läutet die Mallorca-Festspiele ein

Welcher GZSZ- und Mallorca-Fan hat aufgepasst? Erst gab in der Folge vom Mittwoch (16.5.) erste Hinweise auf das Mallorca-Spezial. Was war zu sehen?

Die völlig mit ihrer Schwangerschaft überforderte Maren (Eva Mona Rodekirchen) weiß immer noch nicht, ob das Kind von ihrem Geliebten Alex (Clemens Löhr) stammt oder doch bei dem One-Night-Stand mit Leon (Daniel Fehlow) gezeugt wurde. Alex weiß von nix, hat aber ihre Anspannung gespürt und deshalb zusammen mit ihr in der Folge vom Mittwoch (16.5.) spontan zwei Flüge gebucht, damit das Paar auf Mallorca entspannen kann.

Wie RTL in einer Vorschau begannt gab, wird sie aber ohne Alex in den Flieger nach Mallorca steigen. Später wird ihr in der Folge in Spielfilmlänge, die am 29.5. ausgestrahlt wird, die Handtasche mit dem Testergebnis aus dem Leihwagen geklaut.

Einen kleinen Einblick in das Drama um Maren gibt folgender Trailer:

Eine Sache ist jedenfalls klar: An Drama wird es der besonderen Folge nicht mangeln.