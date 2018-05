Trommelmusik zum 30. Geburtstag des deutschen Facharztzentrums in Peguera

So wurde am Freitag (18.5.) gefeiert.

Rhythmische Trommelmusik in Peguera: Das Deutsche Facharztzentrum in dem Ort an der Südwestküste von Mallorca hat am Freitagnachmittag (18.5.) seinen 30. Geburtstag gefeiert. Vor der Praxis im Carrer Malgrat war nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, das Inselradio 95,8 hatte auch einen Auftritt von Batucada Pachamana geschenkt.

Seit dem Jahr 1988 kümmert man sich im Deutschen Facharztzentrum in Peguera um das Wohlergehen der Patienten. In den drei Jahrzehnten wurde das Zentrum kontinuierlich erweitert und modernisiert. Seit 1999 gibt es das Deutsche Facharztzentrum auch in Santa Ponça (www.dfz.es/de). /ff