Lovely! Magaluf feiert Harry und Meghans Hochzeit

Die Braut? Lovely! Das Wetter? Lovely! Die Zeremonie? Lovely! Magaluf feiert die Hochzeit des Jahres. "Wir sind Briten, natürlich lieben wir eine königliche Hochzeit", sagt Janet aus Bradford West in Yorkshire. Sie und ihre Freundinnen haben Pappmasken von Meghan dabei, jedes ihrer Kleidungsstücke ist mit dem Union Jack verziert.

Sie feiern in einem Beachclub, die wenigsten Männer tragen T-shirts, die Go-Gos sowieso nicht, die Tänzerinnen haben sich kleine Plastikkronen aufgesetzt. Janet jubelt, als sich das Paar auf der Leinwand das Ja-Wort gibt, andere Gäste blasen in Tröten. "Die Zeremonie war fantastisch, eine tolle Musikauswahl, so modern", sagt Janet. Den Vergleich mit Kate und Williams Hochzeit 2011 will sie nicht ziehen. "Beide waren schön „ diese halt ein bisschen moderner", sagt sie dann doch.

Auch dieses mal waren viele Prominente zur Hochzeit nach Windsor gekommen, George Gloony hatte seine Frau Amal dabei, David Beckham und seine Frau Victoria hatten einen kleinen Plausch mit Elton John.

Die meisten Bars in der Kneipestrasse Punta Ballena übertrugen die Zeremonie, allerdings häufig vor leeren Plätzen. In einem Irish Pub jubelten die Männer, da wurde allerdings Fußball geguckt.