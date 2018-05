TV-Tipp: Neues von den Mallorca-Auswanderern aus "Goodbye Deutschland"

Schon acht Jahre ist es her, dass Jens Büchner und Jennifer Matthias gemeinsam nach Mallorca auswanderten und in Cala Millor eine Mode-Boutique eröffneten. Drei Jahre später trennte sich das Paar. Rosenkrieg inklusive. Seitdem gehen sich die beiden Auswanderer, so gut es geht, aus dem Weg. Doch zum Start in die diesjährige Saison wird das Paar näher zusammen rücken müssen. Denn Jens eröffnet ein Fancafe. Nur 200 Meter von Jennys Boutique entfernt. Und das auch noch am selben Tag, an dem die Auswanderin schon seit Monaten ihre Saison-Eröffnung geplant hatte.

Während Jens für die Arbeit im Café seine ganze Familie einspannt, hat Ex-Freundin Jenny Dinge bislang immer alleine gemeistert. Jetzt hat die allein erziehende Mutter einen neuen Freund. Ralf, der in Berlin als DJ arbeitet. Am Tag der Eröffnungsfeier trifft er zum ersten Mal auf Jens. Die beiden sind gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Unter anderem deswegen, weil Ralf nach nur vier Monaten Fernbeziehung mit Jenny in ein gemeinsames Haus ziehen möchte, in dem auch Leon, Jens' Sohn wohnt. Das passt dem Sachsen gar nicht. Während Jenny mit Ralf auf Wolke 7 schwebt, wird das Projekt Faneteria schnell zu einer weiteren Belastungsprobe für Jens und seine Ehefrau Daniela. Die Büchners haben den Aufwand ihres Cafés völlig unterschätzt. Sie müssen als nicht nur um Gäste, sondern auch um ihr Familienglück kämpfen.

Die Fitnessstudiobetreiber Caro und Andreas gehören auf der Insel in die Kategorie 'Erfolgsauswanderer'. Ihr Studio am Ballermann läuft gut Jetzt haben die Bodybuilder einen neuen Plan und riskieren in dieser Saison noch einmal was: Sie eröffnen ein Fitness-Diner.

Doch dann gehen plötzlich die Umsätze zurück und die Köchin rennt weg. Die Bodybuilder kommen ins Schwitzen. Sind zwei Geschäfte auf der Insel am Ende eines zuviel?

Die Mallorca-Ausgabe von "Goodbye Deutschland" wird am Montagbend (28.5.) um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt.