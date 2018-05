So spannend wird die GZSZ-Folge auf Mallorca

Der große Tag für alle GZSZ- und Mallorca-Fans ist gekommen: Heute Abend (29.5.) läuft ab 19.40 Uhr die 90-minütige Folge der deutschen Erfolgsserie. Die Mallorca-Folge gibt es schon vor der TV-Ausstrahlung bei TV NOW zu sehen. Auf Mallorca arten verschiedene Konflikte, die sich bereits in den in Deutschland gedrehten Folgen angebahnt haben, mit viel Drama aus. So viel sei verraten: Es wird spannend.

Was passiert: Während es in einer der letzten Berlinfolgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" noch schneit, bereiten sich die Darsteller auf ihre Reise in die Sonne vor. Emily (Anne Menden) und Sophie (Lea Marlen Woitack) decken sich mit Bikinis ein. Auch John (Felix von Jascheroff) ist in doppelter Vorfreude: Einerseits verkündet er seinen Geschwistern Emily und Philip (Jörn Schlönvoigt), die die Flugtickets schon vorher gefunden hatten, von der geplanten Überraschungsrfeise anlässlich ihres 30. Geburtstages. Außerdem freut er sich, dass seine Geschäftspartnerin und Verflossene Shirin (Gamze Senol) auch beim 4-tägigen Finca-Urlaub dabei ist. Auch Sophie und Maren (Eva Mona Rodekirchen) kommen auf die Insel – ohne ihre Partner.



Achtung Spoiler, das passiert auf der Insel

Ohne zu viel verraten zu wollen: Auf der Insel wird geschossen, eine Person wird getroffen und verletzt. Der Täter nimmt auf der Finca der Serienstars Geiseln. Jetzt hängt alles an Emily, die zu spät zu dem Treffen auf der Finca kommt. Wird sie es schaffen, den vor Eifersucht rasenden Täter auszutricksen?

Im Anschluss an die 90-minütige Folge zeigt RTL eine Dokumentation über die Dreharbeiten.