Großer Wirbel um Leon Löwentraut in Palma de Mallorca

Galerist Gerhardt Braun hatte eine "Private Einladung" verschickt, und Hunderte kamen am Freitagabend (1.6.) zur Ausstellungseröffnung des deutschen Nachwuchskünstlers Leon Löwentraut auf Mallorca. Die fast ausschließlich deutschen Schaulustigen drängten sich in einem Menschenauflauf vor und in der Galerie in der engen Carrer Feliu in Palmas Altstadt. Der 20-Jährige selbst kam in einem quietschbunten Mantel und per Kutsche angefahren. Stets neben ihm: der kräftige Mitarbeiter einer Wach- und Schließgesellschaft.

Die Kunst selbst rückte ob dieses auch noch mit dröhnender elektronischer Musik begleiteten Auftritts in den Hintergrund. Es war laut, es war voll, und die meisten Besucher waren damit beschäftigt, Selfies von sich zu machen oder nach Prominenten Ausschau zu halten.

Der gerade mal 20-jährige Kaiserslauterner Leon Löwentraut preist sich auf seiner Website selbst als "einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands" an. Seine Bilder erinnern stark an die von Jean-Michel Basquiat – und gehen weg wie geschnitten Brot. Die Ausstellung in Palma ist laut eigenen Aussagen seine bislang größte Solos-Show. Galerista Gerhardt Braun vertraute im Vorfeld darauf, alle 20 größtenteils großformatigen Bilder noch am selben Abend verkauft zu haben.