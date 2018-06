Luxus-Dachterrasse eröffnet am Ballermann 6

200 Gäste kamen zur Einweihungsparty von "Upper" an der Playa de Palma

Mehr als 200 Gäste waren bei der Eröffnung am Freitag (1.6.) dabei, als das Restaurant Emegé seine neue Dachterrasse "Upper" einweihte. Gesponsert wurde das Event von einem bekannten Champagner Hersteller.

Die Terrasse sei gedacht für Mallorquiner, deutschen Residenten und natürlich Touristen, so Pedro Marín von der Gruppe "groupmg", zu der das Restaurant gehört. "Wir wollen eine qualitativ hohe Location bieten, in der Touristen und die Bewohner Mallorcas einen der besten Strände Europas genießen können", so Pedro Marín.

Erst vor einem Jahr eröffnete die Katagi-Lounge auf dem 5-Sterne-Hotel Llaut Palace – mit Blick auf Bierkönig und Megapark.

Adresse "Upper": Carretera de l'Arenal, 45- 07600- Palma de Mallorca