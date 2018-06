Diesmal futuristisch: Die Nikki Beach White Party in Magaluf

2.500 Besucher ganz in Weiß und fast alle hatten ein Glas Champagner in der Hand: Die Nikki Beach White Party am Donnerstagabend (7.6.) war ausgebucht. In diesem Jahr stand das Fest unter dem Motto "futuristisch". Passend zum Programm traten Tänzer verkleidet als Roboter auf, die Artisten zeigten ihr atemberaubendes Programm, DJ Tanja La Croix legte bis spät in die Nacht auf (am 30.6. kann man sie bei der Inselradio-Party im Indico Rock Hotel Mallorca erleben.)

Michael Schmid kommt seit 5 Jahren extra aus München zur Pary. "Es ist das außergewöhnlichste Fest, das ich kenne. Hier treffen viele Extreme aufeinander. Ein Mal im Jahr genieße ich diese Partystimmung, es ist ein Muss geworden."

"Wir sind hier wegen des Luxus und dem Champagner. Und die Show ist einmalig", so Emilia Fan. Sie kommt seit sechs Jahren zu der Feier.