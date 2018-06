TV-Tipp: Mallorcas schönste Seiten im Fernsehen

Die wilde und vielfältige Natur der Insel Mallorca zeigt das BR Fernsehen am Freitag (15.6., 11.55 Uhr) in einem 90-minütigen Dokumentarfilm. Redakteurin Marianne Riermeier hat dafür nicht nur die langen Sandstrände und türkis schimmernden Badebuchten besucht, sondern auch die Steilküsten im Westen und Norden.

"Dass Mallorca auf kleinem Raum so viele verschiedene Landschaftsbilder vereint, ist sicher einer der Hauptgründe für die ungebrochene Attraktivität der Insel", glaubt der BR. Fernab von Ballermann und Schnitzelhaus finde jeder, was er sucht: "Herrliche Spazier- oder Wanderwege mit traumhaften Ausblicken, stille Plätzchen an der Küste, historische Städtchen, die ihr reiches kulturelles Erbe erst auf den zweiten Blick preisgeben, fröhliche Feste, mit denen die Mallorquiner ihre Geschichte am Leben erhalten." /tg