Luxusyacht "Rising Sun" in der Bucht von Palma de Mallorca

Die riesige Luxusyacht "Rising Sun" liegt wieder in der Bucht von Palma de Mallorca. Am Mittwoch (20.6.) ankerte das von vier Motoren angetriebene Schiff vor der Inselküste. In der deutschen Lürssen-Werft erbaut, gehört das 138 Meter lange Schiff zu den größten Yachten der Welt. Der Kaufpreis soll Fachportalen zufolge bei rund 200 Millionen US-Dollar gelegen haben.

Die "Rising Sun" gehört dem Musikproduzenten David Geffen. An Bord mieten sich gerne alle möglichen Prominenten ein, die sich auf der großen Fläche erstmal orientieren müssen, um sich nicht zu verlaufen. Auf fünf Decks gibt es 82 Kabinen mit insgesamt 8.000 Quadratmetern Wohnfläche. Privatkino, Bodega und Basketballfeld inklusive.

Yachten dieser Größenordnung werden des öfteren im Sommer in den Gewässern der Balearen gesichtet. 2018 eröffnete die 82 Meter lange "Sarafsa" des saudiarabischen Prinz Fahd bin Sultan Al Saud bereits früh die Saison. Eine Fotogalerie mit diesen vor der Insel gesichteten Prachtexpemplaren finden sie hier. /tg