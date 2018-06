Mehrere Yachten ankern in der Bucht von Palma de Mallorca, um Johannisnacht zu erleben

Das bevorstehende Feuerspektakel der Johannisnacht auf Mallorca scheint einige besonders luxuriöse Yachten in die Bucht von Palma de Mallorca zu locken. Neben der in den vergangenen Tagen gesichteten "Rising Sun" lag am Donnerstag (21.6.) die ungewöhnlich ausschauende "Intrepid".

Die knapp 70 Meter lange Yacht fällt durch ihre große Aussichtsplattform auf, die als Hubschrauber-Landeplatz genutzt werden kann. Sie wurde 2016 von der Damen-Wert in den Niederlanden fertiggestellt. Über den privaten Besitzer ist wenig bekannt.

Yachten dieser Größenordnung werden des öfteren im Sommer in den Gewässern der Balearen gesichtet. 2018 eröffnete die 82 Meter lange "Sarafsa" des saudiarabischen Prinz Fahd bin Sultan Al Saud bereits früh die Saison.