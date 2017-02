Atemluft-Karte: So steht es um die Luftverschmutzung in Palma

Trotz der privilegierten Insellage auf Mallorca ist die Luft in der Hauptstadt Palma nicht überall rein. Während in der verkehrsberuhigten Altstadt und rund um das Bellver-Schloss die Luftverschmutzung relativ gering ist, erreicht die Konzentration der Autoabgase in einigen Vierteln gesundheitsschädliche Ausmaße. Das zeigen die Ergebnisse der verschiedenen Messungen des Jahres 2016, die die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Montag (13.2.) veröffentlicht.

Auf der Grafik lässt sich die Konzentration der Abgase deutlich erkennen. Die grün markierten Bereiche - insbesondere die Altstadt und das Naherholungsgebiet im Stadtpark rund ums Bellver-Schloss sowie die Viertel Son Roca und Secar de la Real - zeigen gute Atemluft an. Bei den Abstufungen Gelb, Orange und Rot wird es kritischer. In den Vierteln Bons Aires, Arxiduc, Marquès de la Fontsanta, Els Hotalets, Son Canals, la Soledat und Pere Garau lag die Luftverschmutzung - insbesondere der Stickstoffdioxidgehalt - teilweise über den Grenzwerten.

Im Mittel erreichte die Stadt Palma jedoch nie so kritische Werte wie andere Großstädte in Spanien. In Madrid musste der Autoverkehr im vergangenen Jahr mehrfach eingeschränkt werden, um die Atemluft für die Einwohner zu verbessern. /tg