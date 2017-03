So bekommt man deutsches Pflegegeld in Spanien

In dem neuen Ratgeber „Sorgenfrei leben unter Spaniens Sonne" gibt der frühere Sozialreferent der deutschen Botschaft in Ma­drid, Rainer Fuchs, Tipps zu Themen wie Wohnsitz, Rente, Erbschaft, Gesundheit und Pflege. Der promovierte Jurist und Ministerialrat a.?D. war auch lange als Referats­leiter für „Internationale und europäische Sozialversicherung" im Bundesministerium für Arbeit und Soziales tätig.

Rentner, die in der deutschen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versichert sind, erhalten auch für den Fall, dass sie in Spanien (oder einem anderen EU- oder EWR-Staat) leben, das deutsche Pflegegeld. Das musste erst der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 5. März 1998 (C 160/96 - Molenaar) entscheiden, weil der deutsche Gesetzgeber dies ursprünglich aus Kostengründen nicht vorgesehen hatte.



Bis Ende 2016 gab es das Pflegegeld monatlich in folgender Höhe:

Pflegestufe 0 (Demenz): 123 Euro

Pflegestufe I: 244 Euro

Pflegestufe I (mit Demenz):316 Euro

Pflegestufe II: 458 Euro

Pflegestufe II (mit Demenz):545 Euro

Pflegestufe III (mit und ohne Demenz): 728 Euro



Bei der Feststellung der Stufen der Pflegebedürftigkeit gab es immer wieder Probleme und Ungerechtigkeiten. Es wurde ein theoretischer Zeitbedarf ermittelt, für den eine Pflegeleistung als notwendig erachtet wurde. Dabei deckte das Pflegegeld diesen Bedarf gar nicht. Psychische Faktoren und die Alltagskompetenz im Alter wurden kaum berücksichtigt. Das ist jetzt alles deutlich besser geworden, so ist jedenfalls zu hoffen:

Seit dem 1. Januar 2017 wird die Pflegebedürftigkeit nun neu definiert. Dabei sollen geistige und seelische Beeinträchtigungen genauso berücksichtigt werden wie körperliche Einschränkungen. Mit der Begutachtung wird der Grad der Selbstständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen und mit 77 verschiedenen Kriterien gemessen und – mit unterschiedlicher Gewichtung – zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Daraus ergibt sich die Einstufung in einen Pflegegrad. Das klingt kompliziert – und das ist es auch!



Die sechs Bereiche sind:

Mobilität Kognitive und kommunikative Fähigkeiten Verhaltensweisen und psychische Problemlagen Selbstversorgung Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte



Das soll zu einer deutlichen Verbesserung und zu deutlich mehr Berechtigten führen. An die Stelle der bisherigen drei Pflegestufen treten dann ab dem Jahr 2017 fünf Pflegegrade mit folgenden monatlichen Leistungen:

Pflegegrad 1: 125 Euro* (Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung steht)

Pflegegrad 2: 316 Euro

Pflegegrad 3: 545 Euro

Pflegegrad 4: 728 Euro

Pflegegrad 5: 901 Euro

Das Pflegegeld wird nicht automatisch jährlich der Wirtschaftsentwicklung angepasst, sondern jeweils durch Gesetz und nach politischem Willen.



Mein Tipp:

Mit dem neuen Gesetz werden ab dem Jahr 2017 nach Schätzung der Bundesregierung etwa 500.000 Menschen, die bisher noch keinen Anspruch haben, weil sie nur geringe Hilfen benötigen, in den Pflegegrad 1

eingestuft. Stellen Sie also im Zweifel schon frühzeitig einen Antrag auf Pflegegeld!

Frage:

Muss ich für den Antrag auf Pflegegeld und die Feststellung des Pflegegrades nach Deutschland fahren?

Antwort:

Sie müssen dafür nicht nach Deutschland zurück, denn die Pflegekassen kommen mit ihren Experten zu Ihnen ins Haus nach Spanien. Zuständig für die Begutachtung in Spanien ist der „Medizinische Dienst Hessen". Sie wenden sich aber einfach an Ihre gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, die das Weitere veranlasst.

Frage:

Was geschieht im Jahr 2017, wenn ich schon Pflegegeld beziehe?

Antwort:

Wenn Sie bereits nach dem alten Recht Pflegegeld erhalten, gibt es

eine einfache Überleitungsregelung:



Aus Pflegestufe I wird automatisch Pflegegrad 2,

Aus Pflegestufe II wird automatisch Pflegegrad 3,

Aus Pflegestufe III wird Pflegegrad 4.

Bei Demenz springt der Pflegegrad gleich um zwei Stufen.

Achtung:

Oft wird die Pflegestufe zu niedrig festgestellt, weil vor allem ältere Menschen nicht gerne zugeben, dass sie für bestimmte einfache Verrichtungen wie etwa für das Anziehen, die tägliche Hygiene und Ähnliches fremde Hilfe benötigen.



Mein Tipp:

Bevor der Gutachter den Grad der Pflegebedürftigkeit feststellt, sprechen Sie mit einem örtlichen privaten Pflegedienst! Altenpfleger kennen die Kriterien sehr genau, nach denen die Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, und können Ihnen wichtige Hinweise geben.