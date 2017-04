Tag der offenen Tür im Krankenhaus Manacor

Das Krankenhaus in Manacor im Osten von Mallorca wird 20 Jahre alt.

20 Jahre ist es her, dass das Hospital Manacor im Osten von Mallorca zum ersten Mal seine Pforten öffnete – am 28. April 1997. Anlässlich des Jahrestages laden die Verantwortlichen die Bevölkerung am Donnerstag zum Tag der offenen Tür ein.

Zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr kann man sich über Leistungen und Abläufe der Einrichtung informieren. In der Eingangshalle sorgen musikalische Einlagen, Kunstausstellungen und Auftritte der Krankenhausclowns für Unterhaltung.

Das Hospital Manacor ist älter als die anderen drei staatlichen Krankenhäuser auf Mallorca (Son Espases und Son Llàtzer in Palma und Hospital Comarcal de Inca) und wurde auf das Drängen einer Bürgerbewegung hin errichtet. Bereits in den 1980-er Jahren gab es große Demonstrationen, bei denen die Bewohner der Llevant-Gegend eine ärztliche Einrichtung vor Ort forderten. Gegenwärtig sind 1028 Mitarbeiter im Hospital Manacor beschäftigt. Sie behandeln im Jahr durchschnittlich auch rund 2.000 deutsche Patienten. /somo

