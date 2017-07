Blutkonserven auf Mallorca werden knapp

Die Reserven der Blutbank auf Mallorca sind zur sommerlichen Ferienzeit auf einen Tiefststand gerutscht. Der Geschäftsführer der Stiftung Banc de Sang i Teixits, Ismael Gutiérrez, ruft deswegen dringend zu Spenden auf. Bereits seit mehreren Tagen werde keine Mindestreserve von 700 Blutkonserven vorgehalten - lediglich 300 seien derzeit vorhanden.

Einerseits sei die Zahl der Spender wegen der Urlaubszeit geringer, andererseits würden wegen der großen Zahl der Touristen auf Mallorca mehr Blutkonserven benötigt, so Gutiérrez. Besonders die Blutgruppen A+, B+ und 0+ würden derzeit benötigt.

Blutspenden sind möglich in den Krankenhäusern Son Espases und Son Llàtzer sowie im Sitz der Banc de Sang. Ein Blutspendemobil ist darüber hinaus in verschiedenen Orten unterwegs und macht auch am Flughafen Halt. Orte und Zeiten werden hier veröffentlicht.