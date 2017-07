Wasser-Analysen: So sauber ist es an den Stränden von Mallorca

Das balearische Gesundheitsministerium hat seit Saisonbeginn auf Mallorca nur zwei Strände wegen Verunreinigung des Wassers vorübergehend gesperrt, bzw. vom Baden abgeraten. Das ist das Ergebnis nach bislang mehr als 900 Proben, die balearenweit genommen worden seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesregierung.

Ein vorübergehendes Badeverbot wurde in Albercutx in Port de Pollença ausgesprochen, in der Cala en Forcat bei Ciutadella (Menorca) wurde vorübergehend vom Baden abgeraten.

Die Proben werden an 193 Standorten von 157 Badezonen auf den Balearen genommen, und zwar in der Zeit zwischen 8. Mai und 8. Oktober. An jedem Standort würden mindestens acht Proben genommen, heißt es. Die Ergebnisse bekommen dann die Gemeinden zur Verfügung gestellt, zudem werden sie online veröffentlicht, und zwar hier (Grün: Baden unbedenklich, Orange: Es wird vom Baden abgeraten: Rot: Badeverbot).

Analysiert werden die Proben hinsichtlich des Kolibakteriums Escherichia coli sowie Enterokokken. Entscheidend für die Aussprechung eines Badeverbots sind außerdem eine Sichtung der Wasser- und Strandbeschaffenheit sowie die meteorologischen Bedingungen.

Von den bislang 911 Kontrollen auf den Balearen hatten 895 zum Ergebnis, dass Baden unbedenklich ist. Bei den restlichen Analysen wurden weitergehende Proben genommen, von denen nur zwei einen Negativbescheid zur Folge hatten. /ff

