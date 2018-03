Mallorca bekommt die "modernsten Krankenwagen im ganzen Land"

Pünktlich zum Start der Touristensaison auf Mallorca erneuert die balearische Gesundheitsbehörde IB-Salut ihre Flotte an Rettungswagen. Eigenen Angaben zufolge wurden 60 alte Fahrzeuge gegen neue ausgetauscht. "Sie sind die modernsten im ganzen Land, was ihre Ausstattung und die Technologie angeht", hieß es bei IB-Salut bei der Präsentation am Dienstag (27.3.). 38 der neuen Wagen sollen auf Mallorca eingesetzt werden, der Rest verteilt sich auf die Nachbarinseln.

Gesundheit sei für die Bevölkerung der Balearen fundamental, deshalb investiere man hier mit Priorität, so die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol. "Wir haben die besten Mitarbeiter, aber wir brauchen auch die beste technische Ausstattung."

Auch deshalb sei die Koordination der bisher vor allem privat organisierten Krankentransporte im vergangenen Jahr in die öffentliche Hand übergegangen. Dadurch sei es einfacher, die verschiedenen Einsatzwagen gezielt und schnell an die Unfallorte zu lotsen. Private Rettungsdienste sind mit eigenen, zusätzlichen Fahrzeugen weiter im Einsatz, werden aber zentral koordiniert. /somo