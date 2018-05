Flohbisse nerven Angestellte am Mallorca-Airport

Der Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca leidet derzeit an einer Flohplage - das beklagt zumindest die Gewerkschaft CGT in einem Communiqué. In der Mitteilung drückt die CGT "Empörung, Unwohlsein und Ekel" aus über die Tatsache, "dass uns mitten im 21. Jahrhundert eine Flohplage das Leben schwer macht".

Weil der Flughafenbetreiber Aena ein zumindest mehrheitlich staatliches Unternehmen sei, müsse es keine Inspektionen des Gesundheitsministeriums befürchten, heißt es weiter. Im Ministerium habe man CGT empfohlen, bei Aena darauf zu bestehen, ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen zu beauftragen, die Flöhe auszurotten. Mehr könne man von Ministeriumsseite nicht machen.

Die Gewerkschaft kritisiert, dass in Zeiten, in denen der Flughafen Son Sant Joan mit immer neuen Rekordzahlen immer höhere Einnahmen generiert, nicht an seine Mitarbeiter denkt.

"In der Zwischenzeit müssen die Mitarbeiter am Flughafen unter diesen unwürdigen Bedingungen weiterarbeiten, die eher an ein Entwicklungsland erinnern", wird wörtlich aus der Mitteilung zitiert. /jk