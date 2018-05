Briten führen Liste der Arztbesuche von Mallorca-Urlaubern an

Knapp 54.000 ausländische Urlauber haben sich im vergangenen Jahr im öffentlichen Gesundheitssystem von Mallorca und den anderen Balearen-Inseln behandeln lassen. Dafür stellte die Gesundheitsbehörde IB Salut insgesamt gut 27 Millionen Euro den EU-Herkunftsländern in Rechnung.

Angeführt wird die Liste von den Briten mit 16.905 Behandlungen, dahinter folgen die Deutschen mit 12.245 Behandlungen.

Mehr als die Hälfte der Patienten wurde in Gesundheitszentren versorgt, hier fielen aber nur 12,6 Prozent der Kosten an. Allein die Behandlung von 5.072 Urlaubern im Landeskrankenhaus Son Espases kostete dagegen 10,3 Millionen Euro. /ff



