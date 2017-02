Landesregierung lässt Immobilien an Palmas Prachtboulevard versteigern

Am Borne-Boulevard.

Am Borne-Boulevard. Foto: Bendgens / Archiv

Die Landesregierung versteigert zwei Immobilien am Borne in Palma. Das Mindestgebot liegt bei 3,8 Millionen Euro, wie Sprecherin Pilar Costa am Freitag (10.2.) mitteilte.

Bei den Immobilien handelt es sich um den bisherigen Sitz der Generaldirektion für Architektur im dritten und vierten Stock am Paseo del Born Nummer 17. Die beiden Objekte sind jeweils ab 1.899.197,14 Euro, bzw. 1.961.808,54 Euro zu haben. Die Immobilien würden nach Zahlung des festgelegten Preises Ende 2019 übergeben. /ff