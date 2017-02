Deutscher Investor will aus Palmas Casa Roca ein Hotel machen

Ein deutscher Investor will aus dem Gebäude des ehemaligen Schreibwarengeschäfts "Casa Roca" in Palmas Carrer Hostal ein Hotel machen. Das berichtet die spanische Tageszeitung "Última Hora" am Donnerstag (16.2.). Im Erdgeschoss soll ein Café entstehen. Nach 167 Jahren verschwindet damit ein weiteres Traditionsunternehmen auf Mallorca.

Im Frühjahr 2016 wurde bekannt, dass das seit 1850 geführte Familienunternehmen "Casa Roca" schließen musste. Nach fünf Generationen wollte keines der Kinder des letzten Inhabers den Laden weiterführen. Auf Mallorca verfolgt man das Schließen von Traditionsläden und alteingesessenen Bars wie dem Café Lírico auf der einen Seite und die Neueröffnung von immer mehr Stadthotels oder Luxuswohnungen auf der anderen Seite mit gemischten Gefühlen. /tg